Россия может лишиться права участия в работе Комитета министров Совета Европы (СЕ) - главном исполнительном органе организации, если не возобновит выплаты в бюджет СЕ. Об этом заявил генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд на сессии ПАСЕ в Страсбурге в рамках дебатов "Будущее Совета Европы", сообщает DW.



Как заявил Ягланд, статья 9-я устава СЕ позволяет лишить страну, которая на протяжении двух лет не платит взносы в бюджет организации, представительства в Комитете министров. В случае с Россией двухлетний срок истечет в июне 2019 года, после чего "Комитет министров обязан применить 9-ю статью", заявил генсек.

"Нельзя быть наполовину членом Совета Европы, а наполовину - нет", - подчеркнул Ягланд.

Генсек не исключил, что в результате конфликта с Советом Европы Москва может решить выйти из его состава.

"Если станет понятно, что Россия уходит, я безотлагательно предложу Комитету министров откорректировать бюджет СЕ", - сказал Ягланд.

Также DW сообщает, что 12 октября в Страсбурге запланировано внеочередное заседание Комитета министров СЕ, участники которого обсудят действия стран-членов на тот случай, если Россия не возобновит выплаты. Сумма ежегодного взноса Москвы - 33 млн евро - составляет почти 10 процентов бюджета организации. По словам собеседника DW, Ягланд может призвать правительства стран-членов увеличить сумму их взносов, чтобы устранить финансовую брешь.

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