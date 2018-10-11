Заложенные в бюджет на этот год деньги на субсидии для населения полностью не израсходованы. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает "112 Украина".

"На сегодняшний день суммы средств (на субсидии), которые были заложены в бюджет на 2018 год - они не использованы полностью... В этом году даже та сумма, которая была заложена в бюджете, не потрачена", - сообщил Рева.

Министр также напомнил, что денежные переводы из-за границы считаются доходами граждан и влияют на получение субсидий.

"По данным Госстата, за первые полгода в Украину поступило 6,5 млрд долларов от тех, кто работает за рубежом. Все денежные средства, которые получает гражданин для того, чтобы ему назначили субсидию, являются его доходом. Если вы получаете любые денежные средства - вы должны их декларировать. Если человек получает средства из любых источников для собственного потребления - это его доход, в том числе доходы, которые люди получают из-за рубежа. Эти 6,5 млрд, официально прибыли в Украину, но ни в одной декларации, которые мы сегодня получаем с мая, они не отражены", - отметил Рева.

Ранее мы писали о том, в каких случаях отменят субсидии.