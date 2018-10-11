Британія перекинула до Європи війська та бойову техніку [ Редактировать ]
Британія перекинула в Європу війська та бойову техніку. До Нідерландів направили 1 тисячу 200 армійців і 600 одиниць техніки. Наступне місце призначення для них - Норвегія. А 25 жовтня військовослужбовці братимуть участь у навчаннях НАТО - найбільших за останні роки. Їхня мета - перевірити готовність Альянсу протистояти Росії.
За легендою, союзники мають відпрацювати маневри на випадок окупації частини Норвегії вигаданою державою-агресором.
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