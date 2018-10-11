Дайвери перетворили затонуле судно на місце відпочинку (відео) [ Редактировать ]
Друге життя затонулого судна. Танкер, що пішов на дно біля узбережжя Франції 40 років тому - перетворився на улюблене місце для дайверів. Пірнати сюди приїжджають з усього світу.
Американський супертанкер "Амоко Кадіс" у 1978 сів на мілину і розколовся на три частини. Стався один з найбільших витоків нафти в океан. Від чорних плям водну поверхню чистили 3 місяці.
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