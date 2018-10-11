Друге життя затонулого судна. Танкер, що пішов на дно біля узбережжя Франції 40 років тому - перетворився на улюблене місце для дайверів. Пірнати сюди приїжджають з усього світу.

Американський супертанкер "Амоко Кадіс" у 1978 сів на мілину і розколовся на три частини. Стався один з найбільших витоків нафти в океан. Від чорних плям водну поверхню чистили 3 місяці.