Боевики обстреляли патруль ОБСЕ под Каменкой [ Редактировать ]
В районе Каменки Донецкой области боевики открыли огонь в сторону патруля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ во время проведения смены персонала на Донецкой фильтровальной станции 10 октября.
"Под огонь попали представители украинской стороны СЦКК и СММ ОБСЕ, которые осуществляли мониторинг ситуации безопасности в районе Донецкой фильтровальной станции при проведении ежедневной смены персонала", – передает сообщение Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) штаб ООС.
"Таким образом, боевики пренебрегли гарантиями безопасности и режима полной тишины, предоставляемых сторонами на время проведения данной процедуры. Причем боевикам было достоверно известно, что патруль СММ ОБСЕ выставляется ежедневно в районе Каменки, которая тут попала под их огонь", - говорится в сообщении.
Кроме того, 10 октября ВСУ понесли серьезные потери на Донбассе - позиции "накрыли" крупным калибром.
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