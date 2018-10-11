В районе Каменки Донецкой области боевики открыли огонь в сторону патруля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ во время проведения смены персонала на Донецкой фильтровальной станции 10 октября.

"Под огонь попали представители украинской стороны СЦКК и СММ ОБСЕ, которые осуществляли мониторинг ситуации безопасности в районе Донецкой фильтровальной станции при проведении ежедневной смены персонала", – передает сообщение Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) штаб ООС.

"Таким образом, боевики пренебрегли гарантиями безопасности и режима полной тишины, предоставляемых сторонами на время проведения данной процедуры. Причем боевикам было достоверно известно, что патруль СММ ОБСЕ выставляется ежедневно в районе Каменки, которая тут попала под их огонь", - говорится в сообщении.

Кроме того, 10 октября ВСУ понесли серьезные потери на Донбассе - позиции "накрыли" крупным калибром.