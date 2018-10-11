Звезда интернета "синтоловый качок" Кирилл Терешин, прозванный "Руки-базуки" из-за неимоверного увеличения бицепсов с помощью химических инъекций, похвастался, что увеличил также и шею.

Сам Терешин утверждает, что стал качать шею в тренажерном зале, но многие его подписчики не верят этому и заявляют, что Кирилл просто стал стремительно набирать лишний вес и с помощью фото-ракурса пытается создать удобное для себя впечатление.

Фото: vistanews.ru

"Шея-торпеда?", "Мозг подкачать не хочешь?﻿", - интересуются комментаторы.

Не смотря на постоянные жалобы на боль, температуру, плохое самочувствие и покраснение подвергнутых инъекциям мышцах, Терешин продолжает заливать в руки синтол - специальный раствор, который увеличивает их.

Вывести из организма или удалить его оттуда уже невозможно, даже хирургически. А риск полностью лишиться конечностей велик. Но "руки-базуки" это не останавливает, он увеличил бицепсы уже до 62 сантиметров.

Месяцем ранее Терешин был избит на ринге девушкой, которую успел ударить по лицу.