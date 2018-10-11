Украинская легкоатлетка оказалась в центре допинг-скандала [ Редактировать ]
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Украинская спортсменка Алина Цвилий, выступающая в спортивной ходьбе, временно отстранена от участия в соревнованиях в связи с нарушением антидопинговых правил. Об этом сообщает Twitter антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit.
Допинг-проба, взятая у украинки 4 сентября, показала положительный результат. В крови у 24-летней спортсменки было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.
AIU confirms Provisional Suspensions against #Ukrainian #racewalker Alina Tsviliy and #Nigerian #sprinter Glory Onome Nathaniel for violations of Article 2.1 of the IAAF Anti-Doping Rules, find out more: https://t.co/Cq4Q2MR0LJ #AIUNews #Athletics #trackandfield #antidoping pic.twitter.com/EAypAALNdD— Athletics Integrity Unit (@aiu_athletics) 10 октября 2018 г.
На прошедшем чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине Алина завоевала "серебро" на дистанции 50 км, установив национальный рекорд - 4:12.44. Цвилий является титулованной спортсменкой: на ее счету два победы на зимнем чемпионате Украины, одна на юниорских соревнованиях, еще дважды Алина становилась серебряным призером чемпионатов Украины.
Ранее также прошел допинг-контроль абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик.
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