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Украинская спортсменка Алина Цвилий, выступающая в спортивной ходьбе, временно отстранена от участия в соревнованиях в связи с нарушением антидопинговых правил. Об этом сообщает Twitter антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit.

Допинг-проба, взятая у украинки 4 сентября, показала положительный результат. В крови у 24-летней спортсменки было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.

На прошедшем чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине Алина завоевала "серебро" на дистанции 50 км, установив национальный рекорд - 4:12.44. Цвилий является титулованной спортсменкой: на ее счету два победы на зимнем чемпионате Украины, одна на юниорских соревнованиях, еще дважды Алина становилась серебряным призером чемпионатов Украины.

Ранее также прошел допинг-контроль абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик.