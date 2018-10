Фото AFP

Украинская спортсменка Алина Цвилий, выступающая в спортивной ходьбе, временно отстранена от участия в соревнованиях в связи с нарушением антидопинговых правил. Об этом сообщает Twitter антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit.

Допинг-проба, взятая у украинки 4 сентября, показала положительный результат. В крови у 24-летней спортсменки было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.

AIU confirms Provisional Suspensions against #Ukrainian #racewalker Alina Tsviliy and #Nigerian #sprinter Glory Onome Nathaniel for violations of Article 2.1 of the IAAF Anti-Doping Rules, find out more: https://t.co/Cq4Q2MR0LJ #AIUNews #Athletics #trackandfield #antidoping pic.twitter.com/EAypAALNdD