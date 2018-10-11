Памятник горячей воде или Олегу Виннику: что киевляне думают о "Синей руке" [ Редактировать ]
Памятник в виде синей руки на месте памятника Ленину взбудоражил как жителей Киева, так и туристов.
В соцсетях появились десятки версий того, что же эта рука значит и никакие объяснения властей не могли остановить потока шуток.
Что на самом деле думают о "Синей руке" в Киеве?
Ранее в Киев вернули памятник, который 40 лет отсутствовал на месте.
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