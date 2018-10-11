Вибух арсеналу в Ічні: сапери продовжують розміновувати територію [ Редактировать ]
Наслідки вибухів під Ічнею - в інтернеті оприлюднили відео. Кадри зафіксували представники чернігівської спільноти "Національні дружини" - спершу вони брали участь в евакуації, а тепер допомагають місцевим жителям відновлювати пошкоджені обійстя.
На відео - зруйновані будинки, поламані дерева та понівечені осколками автівки. Посеред вулиці - чимало нерозірваних снарядів. Сапери ДСНС обстежують прилеглі території в радіусі 16 кілометрів - на ранок зібрали понад 430 боєприпасів, які ще могли здетонувати.
За даними Міноборони, 70 відсотків адміністративної території арсеналу розміновано. На кількох ділянках, які ще тліють, час від часу лунають поодинокі вибухи - приблизно один-два на годину.
"Станом на 11 пожежа на технічній території арсеналу, тління на двох майданчиках. Значно зменшилось задимлення. З шостої години організовано роботу аеророзвідки, на території арсеналу працює 10 груп розмінування, сьогодні очікуємо посилення цих груп", - повідомив Олексій Чорнобай, речник Міноборони України.
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