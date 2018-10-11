Бойовики обстріляли патруль ОБСЄ біля Донецької фільтрувальної станції. Напередодні вдень біля Кам'янки - вони відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях українських військових. Під кулі потрапили спостерігачі, які моніторили безпекову ситуацію під час перезміни персоналу фільтрувальної станції, - повідомили в Спільному Центрі координації вогню. Там підкреслюють: бойовикам було достеменно відомо, що саме в цей час у цьому районі перебуватиме патруль ОБСЄ. Таким чином окупанти порушили гарантії безпеки, які надаються сторонами на час проведення такої процедури.