Бойовики обстріляли патруль ОБСЄ [ Редактировать ]
Бойовики обстріляли патруль ОБСЄ біля Донецької фільтрувальної станції. Напередодні вдень біля Кам'янки - вони відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях українських військових. Під кулі потрапили спостерігачі, які моніторили безпекову ситуацію під час перезміни персоналу фільтрувальної станції, - повідомили в Спільному Центрі координації вогню. Там підкреслюють: бойовикам було достеменно відомо, що саме в цей час у цьому районі перебуватиме патруль ОБСЄ. Таким чином окупанти порушили гарантії безпеки, які надаються сторонами на час проведення такої процедури.
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