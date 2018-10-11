На Херсонщині обстріляли місцевого аграрія [ Редактировать ]
Стріляли і на Херсонщині. Двоє людей - поранені. Як повідомили у поліції, інцидент стався на трасі Херсон-Феодосія. Нападники відкрили вогонь з однієї автівки по іншій. Випустили щонайменше 19 куль.
Місцеві журналісти з'ясували: в обстріляному легковику їхав херсонський аграрій Андрій Федоренко. Другий потерпілий - його охоронець. Їх обох вже прооперували. Підприємець - наразі у важкому стані.
"Зловмисники на автомобілі зникли в невідомому напрямку, на території області введений оперативний план "Сирена". З місця події поліція вилучила гільзи для встановлення типу зброї. За фактом замаху на умисне вбивство відкрите кримінальне провадження", - повідомила Ірина Атаманенко, начальник відділу комунікації ГУ НП в Херсонській області.
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