На территории Индонезии произошло новое землетрясение. По предварительным данным местных властей, погибли три человека и еще четыре получили ранения, пишет Bloomberg.

Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло недалеко от побережья Индонезии. Сейсмологи зафиксировали активность в 157 километрах к северо-западу от туристического острова Бали на глубине 10 километров. Также в результате землетрясения были повреждены несколько домов.

Отметим, страна только начала оправляться после прошлых землетрясений, жертвами которых стали около 2 тысячи человек. В Агентстве Индонезии по стихийным бедствиям заявили, что нуждаются в палатках, очистных сооружениях, генераторах и транспорте, так как все ресурсы сейчас задействованы для завершения спасательной операции на острове Сулавесити и нет свободного ресурса, чтобы заниматься последствиями нового землетрясения.

28 сентября у берегов Индонезии произошло мощное землетрясение.