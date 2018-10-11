В Индонезии произошло новое землетрясение, есть погибшие [ Редактировать ]
На территории Индонезии произошло новое землетрясение. По предварительным данным местных властей, погибли три человека и еще четыре получили ранения, пишет Bloomberg.
Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло недалеко от побережья Индонезии. Сейсмологи зафиксировали активность в 157 километрах к северо-западу от туристического острова Бали на глубине 10 километров. Также в результате землетрясения были повреждены несколько домов.
Отметим, страна только начала оправляться после прошлых землетрясений, жертвами которых стали около 2 тысячи человек. В Агентстве Индонезии по стихийным бедствиям заявили, что нуждаются в палатках, очистных сооружениях, генераторах и транспорте, так как все ресурсы сейчас задействованы для завершения спасательной операции на острове Сулавесити и нет свободного ресурса, чтобы заниматься последствиями нового землетрясения.
28 сентября у берегов Индонезии произошло мощное землетрясение.
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