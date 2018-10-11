Для ВСУ создали новую боевую машину (фото) [ Редактировать ]
Николаевский бронетанковый завод представил на выставке "Оружие и безопасность-2018" свою новую разработку - боевую разведывательную машину "Мангуст".
"Машина предназначена для ведения разведки боем и огневой поддержки боевых подразделений. Двухосная БРМ имеет колесную формулу 4х4 и независимую торсионную подвеску, которая обеспечивает повышенную проходимость техники. Мангуст благодаря новому дизельному двигателю IVECO способен развивать по шоссе скорость до 100 км/ч и преодолевать водные преграды", - сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".
Отмечается, что машина оборудована дополнительными боковыми, верхним и задним люками, что позволяет десанту беспрепятственно высаживаться.
"Увеличение лобовой защиты и установка дополнительных листов брони обеспечивают защищенность экипажа. Все комплектующие, за исключением двигателя, украинского производства", - говорится в сообщении.
До этого в Украине испытали новую бронемашину "Лев".
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