Николаевский бронетанковый завод представил на выставке "Оружие и безопасность-2018" свою новую разработку - боевую разведывательную машину "Мангуст".

"Машина предназначена для ведения разведки боем и огневой поддержки боевых подразделений. Двухосная БРМ имеет колесную формулу 4х4 и независимую торсионную подвеску, которая обеспечивает повышенную проходимость техники. Мангуст благодаря новому дизельному двигателю IVECO способен развивать по шоссе скорость до 100 км/ч и преодолевать водные преграды", - сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Отмечается, что машина оборудована дополнительными боковыми, верхним и задним люками, что позволяет десанту беспрепятственно высаживаться.

"Увеличение лобовой защиты и установка дополнительных листов брони обеспечивают защищенность экипажа. Все комплектующие, за исключением двигателя, украинского производства", - говорится в сообщении.

До этого в Украине испытали новую бронемашину "Лев".