Эпидемия гриппа: когда ожидать в Украине [ Редактировать ]
Подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Украине традиционно начинается во второй половине ноября. Об этом заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимир Курпита на брифинге.
"Обычно подъем начинается во второй половине ноября, пик его приходит на начало декабря", - цитирует "УНН" слова чиновника.
Курпит отметил, что ситуация с заболеваемостью гриппом может меняться из года в год, но пока не было зафиксировано подъема заболеваемости. Он добавил, что сейчас эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ остается в норме в каждой из областей страны. Собственно, случаи гриппа не были зафиксированы. В целом же ситуация в Украине с заболеваемостью характерна для начала октября.
Ранее сообщалось, что украинцы заболеют тремя видами гриппа.
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