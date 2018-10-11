Под Киевом неизвестные в балаклавах разгромили вагон электрички "Фастов-Киев". Инцидент произошел вечером 10 октября. Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", в момент нападения электропоезд находился на перегоне Фастов-Мотовиловка.

"Вандалы разбили все окна, вырвали диваны для сидения, разбили стекло автоматических дверей, повредили внутреннее оборудование салона вагона", - говорится в сообщении.

Помощник машиниста попытался задержать хулиганов "на горячем", однако вызванные им полицейские неспешно прибыли лишь на рассвете следующего дня. Железнодорожникам больше ничего не оставалось, кроме как отправить электричку с поврежденным вагоном на маршрут, поскольку устранить последствия погрома можно только в ремонтном депо.

По предварительным оценкам, сумма нанесенного ущерба составила около 200 тыс. грн.

В тот же день под Киевом пьяные подростки забили насмерть пенсионера.