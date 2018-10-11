Разбили окна и вырвали сиденья: под Киевом вандалы разгромили электричку [ Редактировать ]
Под Киевом неизвестные в балаклавах разгромили вагон электрички "Фастов-Киев". Инцидент произошел вечером 10 октября. Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", в момент нападения электропоезд находился на перегоне Фастов-Мотовиловка.
"Вандалы разбили все окна, вырвали диваны для сидения, разбили стекло автоматических дверей, повредили внутреннее оборудование салона вагона", - говорится в сообщении.
Помощник машиниста попытался задержать хулиганов "на горячем", однако вызванные им полицейские неспешно прибыли лишь на рассвете следующего дня. Железнодорожникам больше ничего не оставалось, кроме как отправить электричку с поврежденным вагоном на маршрут, поскольку устранить последствия погрома можно только в ремонтном депо.
По предварительным оценкам, сумма нанесенного ущерба составила около 200 тыс. грн.
В тот же день под Киевом пьяные подростки забили насмерть пенсионера.
по теме
Киев сковали "адские" пробки
Во вторник, 9 октября, на дорогах столицы образовались пробки
Вооруженный захват маршрутки в Киеве: появились подробности
В пятницу, 28 сентября, в Киеве вооруженные пистолетами и ножами мужчины захватили маршрутку с пассажирами
В центре Киева легковой автомобиль "протаранил" троллейбус (фото)
Сегодня, 25 сентября, в Киеве иномарка "Шкода" врезалась в троллейбус
У Києві покажуть роботи художників з та без синдрому Дауна на теми, що їх хвилюють найбільше
Любов, секс, смерть чи політика? "Що важливо" — для людей з/без синдрому Дауна?
Памятник горячей воде или Олегу Виннику: что киевляне думают о "Синей руке"
Памятник в виде синей руки на месте памятника Ленину взбудоражил как жителей Киева, так и туристов