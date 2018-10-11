Робот София рассказала Гройсману об Украине (фото) [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на конференции, посвященной инновациям в роботехнике пообщался со всемирно известным роботом с искусственным интеллектом Софией и спросил ее об Украине.
"Спросил, что робот София знает об Украине. Говорит, что у нас - четверть всего чернозема мира, самый большой в мире самолет "Мрия", самую первую конституцию также написали в 1710 году в Украине. А композитору Николаю Леонтовичу принадлежит самый известный и востребованный музыкальное произведение "Щедрик", - сообщил Владимир Гройсман в Twitter.
Спитав, що робот Софія знає про Україну. Каже, що у нас - чверть всього чорнозему світу, найбільший у світі літак "Мрія", найпершу конституцію також написали у 1710 році в Україні. А композитору Миколі Леонтовичу належить найбільш впізнаваний і затребуваний музичний твір "Щедрик" pic.twitter.com/QlKDEJGd4A— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 11 октября 2018 г.
Он также выразил уверенность, что любой прогресс должен быть умным, но главная его задача - не навредить.
"Для нас важно, чтобы в первую очередь работы упростили жизнь людей, были помощниками. А не наоборот. Не должно быть конкуренции между человеком и роботом", - написал Гройсман.
Робот София настолько популярна, что ее даже сняли для модного журнала.
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