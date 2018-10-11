"Укрлендфарминг" Бахматюка стал членом Европейской Бизнес Ассоциации [ Редактировать ]
Агрохолдинг Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) украинского бизнесмена Олега Бахматюка стал членом Европейской Бизнес Ассоциации.
"Как лидер индустрии, как компания, которая создает наибольшее количество рабочих мест в агроотрасли, как один из крупнейших экспортеров продуктов питания, мы чувствуем огромную ответственность перед украинским и мировым сообществом по следованию европейским ценностям. - комментирует операционный директор Галина Ковток, - вступление в Европейскую Бизнес Ассоциацию для нас возможность еще больше влиять на развитие экономики Украины и на привлечение инвестиций в отрасль, а для сообщества - перенимать наш успешный опыт работы в агроиндустрии. Мы верим, что объединение сильных - это возможность роста для всех - бизнеса, общества и развития экономики в целом".
Европейская Бизнес Ассоциация объединяет более девятьсот компаний и таким образом является одним из самых масштабных сообществ бизнеса, работающих на украинском рынке. Среди ее членов - компании-лидеры, которые разделяют лучшие европейские ценности ведения бизнеса.
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