Отзывы о продукции "Дунапак": ключ к успеху компании [ Редактировать ]
"Дунапак-Украина" создала систему удаленного контроля качества выпускаемой продукции, используя для этого обратную связь с заказчиками и отзывы о продукции.
С момента своего основания компания ориентировалась на то, чтобы стать лидером в национальной отрасли производства гофрокартона и упаковки европейского качества.
За пять лет, прошедших с момента открытия на юге Украины нового завода Dunapack, она заняла одну из лидирующих позиций в сфере изготовления тары из гофрокартона. С установкой новой швейцарской линии Bobst на предприятии Dunapack-Tavria, перед компанией открылись новые перспективы.
Оборудование стоимостью свыше 3 млн. евро позволило начать выпуск упаковок сложной конструкции с многоцветной печатью. До этого использовалось различное оборудование: высечные машины, печатные станки. Новая линия выполняет все операции, сократив время на выпуск готовой продукции и сохранив ее стоимость на привлекательном для заказчиков уровне.
Это, как свидетельствуют полученные в "Дунапак" отзывы заказчиков, положительно сказывается на динамике роста продаж и способствует увеличению спроса на продукцию.
Составными элементами успеха продукции, выпускаемой на заводе "Дунапак-Таврия" в городе Олешки (бывший Цюрупинск), являются:
- индивидуальный подход к каждому заказу;
- надежность и прочность;
- простота в сборке и эксплуатации;
- привлекательность.
Добиться этого помогают отзывы, получаемые компанией от заказчиков. Особенно ценной такая информация является для сотрудников отдела дизайна, в котором конструируют упаковку из гофрокартона. Каждое изделие проходит серию испытаний (на физическую выносливость, сопротивление влаге, прочности на разрыв и кручение). Но в реальных условиях на готовую продукцию действуют и другие факторы, которые не всегда можно воссоздать в лабораторных условиях.
Поэтому столь важны получаемые специалистами "Дунапак-Таврия" отзывы о том, как ведут себя картонные ящики в разных эксплуатационных условиях – эти данные учитываются при конструировании новых образцов продукции, а также при разработке оформления для них. Удаленная система контроля качества стала эффективной составляющей успеха компании Dunapack.
Справка о компании
"Дунапак-Украина" создана в 1998 году, как подразделение семейной компании Prinzhorn Holding GmbH (Австрия). Производит гофрокартон из вторичного сырья и тару под индивидуальные заказы клиентов. В компанию входят два предприятия: в г. Ходоров Львовской области и в г. Олешки (бывш. Цюрупинск) Херсонской области. Компанией используется современное оборудование для производства тары из гофрокартона.
Контактная информация
Львовская обл., г. Ходоров, ул. Стрелецкая, 11,
тел.: 067-22-666-22,
e-mail: [email protected]
Херсонская обл., Олешковский р-н, г. Олешки, ул. Гвардейская, 103,
тел: 0-800-300-111,
e-mail: [email protected]
URL: www.dunapack-packaging.com
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