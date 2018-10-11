"Дунапак-Украина" создала систему удаленного контроля качества выпускаемой продукции, используя для этого обратную связь с заказчиками и отзывы о продукции.

С момента своего основания компания ориентировалась на то, чтобы стать лидером в национальной отрасли производства гофрокартона и упаковки европейского качества.

За пять лет, прошедших с момента открытия на юге Украины нового завода Dunapack, она заняла одну из лидирующих позиций в сфере изготовления тары из гофрокартона. С установкой новой швейцарской линии Bobst на предприятии Dunapack-Tavria, перед компанией открылись новые перспективы.

Оборудование стоимостью свыше 3 млн. евро позволило начать выпуск упаковок сложной конструкции с многоцветной печатью. До этого использовалось различное оборудование: высечные машины, печатные станки. Новая линия выполняет все операции, сократив время на выпуск готовой продукции и сохранив ее стоимость на привлекательном для заказчиков уровне.

Это, как свидетельствуют полученные в "Дунапак" отзывы заказчиков, положительно сказывается на динамике роста продаж и способствует увеличению спроса на продукцию.

Составными элементами успеха продукции, выпускаемой на заводе "Дунапак-Таврия" в городе Олешки (бывший Цюрупинск), являются:

индивидуальный подход к каждому заказу;

надежность и прочность;

простота в сборке и эксплуатации;

привлекательность.

Добиться этого помогают отзывы, получаемые компанией от заказчиков. Особенно ценной такая информация является для сотрудников отдела дизайна, в котором конструируют упаковку из гофрокартона. Каждое изделие проходит серию испытаний (на физическую выносливость, сопротивление влаге, прочности на разрыв и кручение). Но в реальных условиях на готовую продукцию действуют и другие факторы, которые не всегда можно воссоздать в лабораторных условиях.

Поэтому столь важны получаемые специалистами "Дунапак-Таврия" отзывы о том, как ведут себя картонные ящики в разных эксплуатационных условиях – эти данные учитываются при конструировании новых образцов продукции, а также при разработке оформления для них. Удаленная система контроля качества стала эффективной составляющей успеха компании Dunapack.

Справка о компании

"Дунапак-Украина" создана в 1998 году, как подразделение семейной компании Prinzhorn Holding GmbH (Австрия). Производит гофрокартон из вторичного сырья и тару под индивидуальные заказы клиентов. В компанию входят два предприятия: в г. Ходоров Львовской области и в г. Олешки (бывш. Цюрупинск) Херсонской области. Компанией используется современное оборудование для производства тары из гофрокартона.

Контактная информация

Львовская обл., г. Ходоров, ул. Стрелецкая, 11,

тел.: 067-22-666-22,

e-mail: [email protected]

Херсонская обл., Олешковский р-н, г. Олешки, ул. Гвардейская, 103,

тел: 0-800-300-111,

e-mail: [email protected]

URL: www.dunapack-packaging.com

Facebook: https://www.facebook.com/DunapackUkraina/