Євросоюз засудив блокаду українських суден у Азовському морі [ Редактировать ]
Україна закликала Євросоюз посилити санкції проти Росії через блокування суден в Азовському морі. З відповідною заявою у Європарламенті виступив Костянтин Єлісєєв, заступник глави адміністрації президента. Як відреагували євродепутати - спостерігала Олена Абрамович.
Питання посилення санкцій проти Росії варто порушити вже на засіданні Ради Євросоюзу наступного тижня, - наполягає Костянтин Єлісєєв у стінах Європарламенту. На зустрічі підкомітету з питань безпеки він заявив, ЄС не спромігся на належну реакцію щодо дій РФ у Азовському морі. Москва тестує Брюссель. І що слабша відповідь - то ймовірніша наступна агресія, яка несе загрозу і для ЄС.
"Усе, що стосується Брекзиту, Солсбері, випадку в Нідерландах щодо хімічної зброї, почалося з території України. Усі, задіяні в отруєнні Скрипаля, працівники ФСБ, спочатку попрацювали на території України, а потім поїхали до Великої Британії. Так само відома група "Вагнер" з'явилась на українській території, потім перемістилася до Криму, а тоді до Сирії - і далі", - говорить Костянтин Єлісєєв, заступник глави адміністрації президента України.
Росія мілітаризувала Крим. А тепер взялася за Азовське море. І планує збудувати там військову базу - запевнив Єлісєєв. А представники ЄС нагадали: те, що Москва блокує вантажні судна, які курсують з і до України, - це неприйнятно.
"Ці перевірки примусові і спричиняють економічні втрати. Ми помітили, що час оглядів зріс від двох годин кілька місяців тому до 3 днів тепер. І очевидно, що ця проблема зачепила не лише українські судна, але й держав-членів ЄС. Ми нарахували 120 європейських кораблів, які стали жертвами цих примусових процедур", - говорить Люк Девінь, заступник директора Європейської служби зовнішніх дій з питань Європи та Центральної Азії.
Занепокоєння висловили й представники НАТО. Євродепутати ж у відповідь закликали пришвидшити просування питання щодо членства України в Альянсі. Це на їхню думку, теж було б хорошою відповіддю Росії.
"Якщо це не матиме наслідків, то як ми взагалі зможемо в майбутньому зупиняти агресивні дії Росії? І в цьому контексті мені б хотілося почути результати ухвалення Верховною Радою конституційних змін та відкриття перспективи для України стати членом НАТО", - говорить Ребекка Хармс, євродепутат від Німеччини.
Добре було б хоча би план дій для набуття членства в НАТО отримати, зазначив представник України. Утім наразі в Альянсі таких розмов не ведуть.
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