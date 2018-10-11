Вселенский патриарх продолжает процедуру предоставления Томоса украинской церкви. Об этом в четверг сообщил митрополит Галльский Иммануил.

В то же время пресс-секретарь Киевской патриархии архиепископ Евстратий (Зоря) на своей странице в Facebook опубликовал текст решения Синода.

Ранее Порошенко заявил, что Украина получила право на Томос.