Синод принял решение о Томосе для Украины [ Редактировать ]
Вселенский патриарх продолжает процедуру предоставления Томоса украинской церкви. Об этом в четверг сообщил митрополит Галльский Иммануил.
В то же время пресс-секретарь Киевской патриархии архиепископ Евстратий (Зоря) на своей странице в Facebook опубликовал текст решения Синода.
Ранее Порошенко заявил, что Украина получила право на Томос.
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