Евросоюз призвали наказать санкциями Россию за блокаду на Азовском море [ Редактировать ]
Украина призывает Евросоюз усилить санкции против России из-за блокирования судов в Азовском море. С таким заявлением в Европарламенте выступил Константин Елисеев, заместитель главы администрации президента. Как отреагировали евродепутаты - знает Елена Абрамович.
Вопрос усиления санкций против России необходимо обсудить уже на ближайшем заседании Совета Евросоюза, которое состоится на следующей неделе, заявил Константин Елисеев в стенах Европарламента. На заседании подкомитета по вопросам безопасности он отметил, что ЕС достаточно слабо реагирует на действия РФ в Азовском море.
"Все, что касается Брекзита, Солсбери и происшествия в Нидерландах с химоружием - это началось с территории Украины. Все исполнители, задействованные в отравлении Скрипаля - люди из ФСБ - сначала поработали на территории Украины, потом поехали в Великобританию. Так же известная группа Вагнер засветилась на территории Украины, а затем переместилась в Крым, потом в Сирию и так далее", - говорит Константин Елисеев, заместитель главы администрации президента Украины.
Россия милитаризовала Крым. И этим же она занимается в Азовском море. Там РФ планирует построить военную базу, заверяет Елисеев. Представители ЕС отметили, что блокирование грузовых судов, следующих из Украины неприемлемо.
"Эти проверки насильственные и вызывают экономические потери. Мы заметили, что время осмотров за несколько последних месяцев выросло с 2 часов до 3 дней. И очевидно, что эта проблема затронула суда, не только Украины, но и государств-членов ЕС.
Мы насчитали 120 европейских судов, ставших жертвами этих процедур", - говорит Люк Девин, заместитель представителя Европейской службы внешнего действия.
Беспокойство выразили и представители НАТО. И евродепутаты в ответ призвали ускорить вопрос членства Украины в Альянсе.
"Если это не будет иметь последствий, то как мы вообще сможем в будущем остановить агрессивные действия России. И в этом контексте мне хотелось бы услышать результаты принятия Верховной Радой конституционных изменений, чтобы открыть для Украины перспективу стать членом НАТО", - говорит Ребекка Хармс, евродепутат от Германии.
Впрочем, для начала нужно план действий для членства в НАТО получить, отметил представитель Украины. Но в Альянсе об этом пока ничего конкретного не говорят.
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