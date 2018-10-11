В столице продолжается эпопея вокруг строительства жилого комплекса в одном из спальных районов. Уже несколько раз активисты устраивали так называемые "акции протеста". По традиции каждая из них заканчивалась побоищем с охраной и полицией.

В тоже время застройщик уверяет, что все работы ведутся законно. Так ли это? разбирались мои коллеги.

Вместо строительства домов разрушенный забор и сломанная техника. Подобные акции протеста у стройплощадки жилого комплекса "Патриотика на озерах" стали традицией. Псевдоактивисты требуют остановить стройку. По их мнению - она незаконна. Но компания-застройщик уверяет, есть все необходимые документы.

"Земельна ділянка, на якій, здійснюється будівельні роботи, знаходиться в оренді замовника будівництва. Цей дозвіл виданий державною архітектурною інспекцією України. Дані дозволи є чинними, вони розміщені на сайті ДАБІ".

"Жодних рішень, будь-яких рішень в тому числі суду про їх скасування немає. Кожен може ознайомитися з цими договорами зайшовши на сайт архітектурної державної інспекції", - говорит Оксана Банцер, юрист банка "Аркада".

Законность стройки подтвердили и в Киевской горадминистрации. По словам мэра, Виталия Кличко, работы на Осокорках проводится согласно генплана Киева. Но так называемых активисты - требуют создать на территории будущего комплекса экопарк. По их мнению, застройщик нарушает природоохранные нормы. Но столичные экологи - иного мнения.

"Застройщик добровольно взял на себя социальные "зеленые" обстоятельства. Ими представлен план по благоустройству данного водного объекта. Озеро станет для микрорайона природным социальным центром", - говорит Александр Чистяков, председатель ассоциации рыболовов Украины.

Экопарк, который требуют создать активисты, можно разместить рядом с жилым массивом.

"Ніхто не перешкоджає насправді облаштовувати екопарк, зони для відпочинку там достатньо території поряд із земельними ділянками. Напевно мають свій інтерес певний", - говорит Оксана Банцер, юрист банка "Аркада".

Свои интересы "активисты" отстаивают по-своему. Часто доходит до насилия и рейдерства. Последние стычки с полицией и охраной стройки произошли 22 сентября. В полиции по этому факту открыли уголовное дело.

"Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Правоохоронці вивчають всі обставини, встановлюють свідків та очевидців події. Особи, які причетні, переглядаються та ідентифікуються по відеозаписам. Є підозрюваний по камерам відеоспостереження. Вони всі вивчаються та переглядаються", - говорит Инна Гамалий, представитель дарницкого районного управления полиции.

"Сейчас вот не знаем, достроятся ли эти дома и мы потеряли деньги, которые инвестировали", - говорит Денис Шинкаренко, инвестор.

Заложники этой ситуации инвесторы. В строительство комплекса вложили деньги уже около 400 человек. Денис один из них. Но из-за действий активистов начало строительных работ откладывают.

"Активисты не переходят в конструктив, чего они конкретно хотят. Они просто не хотят, чтобы там была застройка. А что же делать с людьми, которые инвестировали в эти квартиры. Там есть социальные проекты - это школы детские сады, спортивные площадки", - говорит Денис Шинкаренко, инвестор.

Компания застройщик также намерена облагородить территорию вокруг озера. Уже построили велосипедные дорожки, начали очистку пляжей.