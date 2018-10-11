Без надежды на государство. Сотни украинцев и их семей ждут, когда Минздрав дофинансирует программу лечения за границей. Среди них Максим Лукьянюк. В четыре года у мальчика диагностировали редкое заболевание. Где родители малыша ищут деньги? Расскажет Лариса Зубенко.

До трех лет Максим был активным ребенком, редко болел. Все началось в конце прошлого года - с высокой температуры, которая продержалась несколько дней подряд. Окончательный диагноз поставили в мае этого года.

"Це один з імунодефіцитів первинних або вроджених імунодефіцитів, при якому дитина має великий ризик важких захворювань бактеріальними або вірусними інфекціями", - говорит Юрий Степановский, лечащий врач Максима Лукьянюка.

Уже 4 месяца иммунотерапия поддерживает организм Максима. Постоянный прием лекарств влияет на нервную систему ребенка. Максим часто плачет. Родители мальчика - Наталья и Дмитрий - начали сбор средств для ребенка.

"До повної суми нам ще приблизно не вистачає 87 тисяч євро. Це непідйомна сума для нащої сім'ї. Звертаюся до всіх, прошу допомоги врятувати мого сина, тому що в цій державі тяжко усвідомлювати, що ти або твоя сім'я є в небезпеці і от коли тобі потрібна допомога, тобі ніхто не допоможе окрім таких самих людей як ти", - говорит Дмитрий Лукьянюк, отец Максима.

Супруги признаются - сегодня рады тому, что их сын может говорить и ходить. Зимой болезнь атаковала его центральную нервную систему. Мальчика был парализован.

"Він міг не вижити. Дуже важко ми перенесли зимою його стан. Не можу дібрати слів. Ми заново вчилися посміхатися, заново вчилися гратися улюбленими іграшками, заново вчилися говорити, два місяці тільки, як він почав самостійно рухатися, ходити", - говорит Наталья Лукьянюк, мать Максима.

Теперь организм малыша пошел на поправку, хотя и незначительную. Теперь, по словам врачей, любая инфекция может стать фатальной. Максиму необходима срочная пересадка костного мозга - ее готовы сделать в клинике Вероны. Собирает средства, а это 120 тысяч евро - фонд "Таблеточки".

"Родители собственными силами смогли собрать 33 тысячи евро. Первичный иммунодефицит - это редчайшее заболевание, таких детей во всем мире очень-очень мало. К нам подопечные с таким диагнозом пока не обращались, Максимка первый", - говорит Светлана Пугач, исполнительный директор благотворительного фонда "Таблеточки".

Помочь Максиму можете и вы. Для этого необходимо отправить сообщение с цифрой 1 на короткий номер 88100. Смс стоит 5 гривен, услуга доступна для всех операторов, кроме контрактных номеров.