Ведущий прогноза погоды в США Джим Кантор едва не стал жертвой урагана "Майкл" в прямо эфире. Мужчина вышел на улицу в городе Панама-Сити, Флорида, чтобы рассказать зрителям об урагане.

Кантору тяжело было устоять на ногах из-за сильного ветра и ливня, но он вещал в прямом эфире.

В какой-то момент сильный порыв ветра бросил в ведущего деревянную доску. Мужчина вовремя заметил опасность и успел отскочить.

Видео инцидента появилось в Twitter.

Jim Cantore has had to switch from hat to batting helmet as he gets hammered standing in the path of #huricanemichael pic.twitter.com/k8sPWI5B4B