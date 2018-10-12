Ураган "Майкл": ведущий едва не погиб в прямом эфире (видео) [ Редактировать ]
Ведущий прогноза погоды в США Джим Кантор едва не стал жертвой урагана "Майкл" в прямо эфире. Мужчина вышел на улицу в городе Панама-Сити, Флорида, чтобы рассказать зрителям об урагане.
Кантору тяжело было устоять на ногах из-за сильного ветра и ливня, но он вещал в прямом эфире.
В какой-то момент сильный порыв ветра бросил в ведущего деревянную доску. Мужчина вовремя заметил опасность и успел отскочить.
Видео инцидента появилось в Twitter.
Jim Cantore has had to switch from hat to batting helmet as he gets hammered standing in the path of #huricanemichael pic.twitter.com/k8sPWI5B4B— Steve Cavendish (@scavendish) 10 октября 2018 г.
Буквально через несколько секунд Кантор вернулся в кадр и продолжил работать, правда в этот раз в защитной каске.
"Майклу" присвоена четвертая категория из пяти возможных. Ураган "Майкл" называют наиболее мощной стихией, которая грозит этому региону за историю ведения официальных наблюдений.
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