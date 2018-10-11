Украина и Молдова договорились о поставках оружия [ Редактировать ]
Украинское госпредприятие Промоборонэкспорт и Министерство обороны Молдовы подписали меморандум о взаимодействии. Это произошло в рамках международной оборонной выставки "Оружие и безопасность - 2018". Об этом сообщает пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".
Указано, что документ предусматривает предоставление сторонами услуг по капитальному ремонту и модернизации бронетанковой и авиационной техники. Также стороны договорились о возможности поставок украинской военной техники Вооруженным силам Молдовы.
Кроме того, в рамках международной выставки 9 октября подписан меморандум между ГК Укроборонпром и компанией Excalibur (Чехия). Документ предусматривает готовность обеих сторон совместно осуществлять научно-техническую и опытно-конструкторскую деятельность, направленную на создание новых образцов военной техники и вооружений.
Ранее мы писали о том, что США продали иностранным государствам оружия на $70 миллиардов.
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