В Харькове нашли обезглавленный труп [ Редактировать ]
В Харькове в подвале многоэтажного дома на улице Краснодарская обнаружили обезглавленное тело мужчины. Об этом со ссылкой на очевидцев в социальных сетях сообщает в четверг, 11 октября, местное издание АТН.
"На Салтовке обнаружен труп мужчины без головы, заваленный мусорными пакетами. На месте работает следственная бригада", - говорится в сообщении.
В частности, на фото с места происшествия видно, как из подвала достают труп и его осматривают эксперты.
Однако точно сказать, действительно ли труп обезглавленный - нельзя. Между тем в полиции информацию о трупе подтвердили, сказав, что тело направлено в морг.
Ранее мы писали о том, что в Киеве нашли труп на детском пляже.
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