В Харькове в подвале многоэтажного дома на улице Краснодарская обнаружили обезглавленное тело мужчины. Об этом со ссылкой на очевидцев в социальных сетях сообщает в четверг, 11 октября, местное издание АТН.

"На Салтовке обнаружен труп мужчины без головы, заваленный мусорными пакетами. На месте работает следственная бригада", - говорится в сообщении.

В частности, на фото с места происшествия видно, как из подвала достают труп и его осматривают эксперты.

Однако точно сказать, действительно ли труп обезглавленный - нельзя. Между тем в полиции информацию о трупе подтвердили, сказав, что тело направлено в морг.

Ранее мы писали о том, что в Киеве нашли труп на детском пляже.