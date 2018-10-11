В четверг, 11 октября, на военной авиабазе Флоренс в Бельгии произошел взрыв, ранения получили два человека. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства обороны страны.

"11 октября 2018 года в 14:10 один F16 загорелся во время ремонтных работ. Самолет сгорел", - говорится в сообщении Минобороны



Сообщается, что второй самолет получил "сопутствующие убытки"



"Два техника получили травмы, им оказана медицинская помощь", - сообщили в ведомстве.



Министерство обороны Бельгии начало расследование в связи с нарушением техники безопасности.

Напомним, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области 9 октября произошли взрывы: на технической территории 6-го арсенала начался пожар.