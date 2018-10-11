На военной авиабазе в Бельгии произошел взрыв [ Редактировать ]
В четверг, 11 октября, на военной авиабазе Флоренс в Бельгии произошел взрыв, ранения получили два человека. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства обороны страны.
"11 октября 2018 года в 14:10 один F16 загорелся во время ремонтных работ. Самолет сгорел", - говорится в сообщении Минобороны
Сообщается, что второй самолет получил "сопутствующие убытки"
"Два техника получили травмы, им оказана медицинская помощь", - сообщили в ведомстве.
Министерство обороны Бельгии начало расследование в связи с нарушением техники безопасности.
Напомним, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области 9 октября произошли взрывы: на технической территории 6-го арсенала начался пожар.
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