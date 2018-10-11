Суд продлил арест бывшего директор оздоровительно-спортивного лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна. Об этом сообщает РБК-Украина.

"Директор лагеря "Виктория" Петрос Саркисян останется в СИЗО еще на два месяца. Такое определение на очередном заседании вынес Киевский районный суд Одессы", - говорится в сообщении.

Напомним, во время пожара в одесском лагере "Виктория" в сентябре 2017 года погибли трое детей.