Пожар в лагере "Виктория": суд вынес решение по экс-директору [ Редактировать ]
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Суд продлил арест бывшего директор оздоровительно-спортивного лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна. Об этом сообщает РБК-Украина.
"Директор лагеря "Виктория" Петрос Саркисян останется в СИЗО еще на два месяца. Такое определение на очередном заседании вынес Киевский районный суд Одессы", - говорится в сообщении.
Напомним, во время пожара в одесском лагере "Виктория" в сентябре 2017 года погибли трое детей.
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