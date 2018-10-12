На Европу обрушится цунами: ученые предсказали страшную катастрофу [ Редактировать ]
Самый активный вулкан Европы Этна на итальянском острове Сицилия сползает в Средиземное море, что может привести к цунами.
Об этом рассказал геофизик Хейдрун Копп из Центра геоморфологических исследований Гельмгольца в Германии, сообщает Science Alert.
Так как вулкан находится в густонаселенном районе, цунами сможет привести к десяткам тысяч жертв.
"Весь склон находится в движении из-за силы тяжести. Поэтому вполне возможно, что он может катастрофически разрушиться, что может вызвать цунами во всем Средиземноморье", - рассказал ученый.
Пока точно не установлена причина скольжения Этны со средней скоростью 14 мм в год. Ранее специалисты утверждали, что сдвиг может быть вызван нарастанием давления магмы внутри вулкана.
Однако новое исследование показывает, что скольжение вулкана обусловлено нестабильностью из-за гравитационных сил.
"В случае горы Этна наш анализ деформации береговой линии подразумевает большую опасность для разрушения склона, чем предполагалось ранее, поскольку глубокое гравитационное скольжение может потенциально привести к катастрофическому разрушению", - сказано в статье.
Ученые не имеют доказательств, что катастрофа произойдет в ближайшее время, но это может случиться в любой момент.
Ранее сообщалось, что миру грозит еще одна экологическая катастрофа.
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