В Чувашии (Россия) на трассе М7 "Волга" между населенными пунктами Лапсары и Карачуры грузовой автомобиль Mercedes пересек двойную сплошную и столкнулся с микроавтобусом Fiat, сообщает russian.rt.com.

Водитель грузовика Mercedes, предположительный виновник ДТП, в котором погибли по меньшей мере 13 человек и девять пострадали, уже задержан.

"По предварительным данным, водитель самосвала Mercedes допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом Fiat. По предварительным данным, четыре человека доставлены в больницу. Всего в микроавтобусе находились 18 пассажиров", - сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.

Большинство из них - женщины, ехавшие на заработки в Москву, тогда как детей в микроавтобусе не было.

Изначально из пострадавших в ДТП были госпитализированы пятеро, один из них позже скончался. Остальным помощь оказали на месте. Еще двое оказались заблокированы в самом автобусе.

Также этой ночью в Броварах столкнулись легковой автомобиль и скутер, в результате чего серьезно пострадал человек.