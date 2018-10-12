Строящееся здание обрушилось в мексиканском городе Монтеррей в штате Нуэво-Леон на северо-востоке страны. Об этом сообщает местный телеканал "Телевиса".

В момент ЧП на территории стройки находилась рабочая бригада из десяти человек. Сейчас спасатели занимаются их поиском.

По уточненным данным, шестеро человек получили травмы, еще 13 считаются пропавшими без вести и 5 погибли. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

Сведений о причинах трагедии обнародовано не было.

На кадрах с места обрушения видно, что в результате ЧП от строящегося здания остался только фундамент.

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