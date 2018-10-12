Ураган "Майкл" забрав життя шести людей у Флориді [ Редактировать ]
До шести зросла кількість жертв нищівного урагану "Майкл" у Сполучених Штатах. З них четверо загиблих у штаті Флорида, чоловік у Північній Кароліні та 11-річна дівчинка у Джорджії.
Нагадаю, стихія накрила узбережжя США два дні тому. Потрощила чимало будинків. У п'яти східних штатах без електрики майже мільйон приватних осель та бізнес-установ.
Евакуйовані 6 тисяч осіб. Нині ураган ослаб, швидкість вітру зменшилася. Збитки від "Майкла" оцінюють у мільйони доларів.
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