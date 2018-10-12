Яскраві візерунки на цьому паркані з'явилися менш ніж тиждень тому

На Хмельниччині художники та волонтери розмалювали село в рідкісній декоративній техніці. Зараз в Україні з її секретами обізнані лише чотири майстри. Про нове життя самчиківського розпису - Юлія Касян розкаже.

Яскраві візерунки на цьому паркані з'явилися менш ніж тиждень тому. Новою окрасою свого подвір'я пані Валентина - пишається.

"Дуже задоволена. І сусіди задоволені, приходять, фотографуються. Собі хотять тоже таке. Оце за два дня нам намалювали от таку красу", - говорить Валентина Антощук, жителька села Самчики.

Її паркан, як і десять інших об'єктів у Самчиках, розмалювали волонтери з Києва. Вони тут, аби відродити та популяризувати самчиківський розпис. У цій декоративній техніці в Україні працюють лише 4 майстри, постійних послідовників художники не мають.

"Була у нас така велика мрія розписати хати села Самчики самчиківкою, так як це було в давнину,для того, щоб всі хто потрапляє в село, зразу бачили, що в ньому існує такий унікальний малюнок, і щоб ці хати стали візитною карткою розпису села", - говорить Ірина Тітова, координатор проектів мистецької ініціативи.

Усі артоб'єкти волонтери виконують за ескізами та під пильним наглядом професіоналів.

"Якщо не буде якогось одного кольору, робота буде кольору, робота буде розбитою".

Майстри пояснюють - є три секрети самчиківки: це композиція, кольорове рішення та сюжет. А ще - художники працюють у довільному стилі, без жодних точних стандартів.

"Тобто не дуже гарно вималювана лінія. Коло не ідеально повинно бути кругле, квадрат не ідеально квадратний. Лінії повинні бути трішечки незграбні, але це не означає, що робота повинна бути неакуратною", - говорить Віктор Раковський, художник.

Усі малюнки виконані акриловою фарбою. Жоден - не повторюється. Волонтери кажуть, це лише на перший погляд самчиківка скидається на дитячий малюнок.

"Я маю вищу академічну освіту, і не зважаючи на це цьому розпису всеодно треба навчатися. Самчиківський розпис надихає своєю енергетикою, на світлі думки, на настрій позитивний. Ви бачите що немає угрюмих таких картин. Це все по ескізах художника, але ми також проявляємо ініціативу, ми робимо наші справжні такі введення в основний малюнок і використовуємо свої кольори", - пояснюють учасники проекту Вікторія Радучина, Ольга Машевська та Настя Кілесо.

Відтепер самчиківкою в селі розмальовані будинки, паркани, школа, автобусні зупинки і навіть сільська рада. Волонтери обіцяють і далі розписувати в цій техніці не тільки Самчики, а й інші міста та села України.