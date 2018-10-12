Поліція Херсона затримала банду наркодилерів [ Редактировать ]
У Херсоні затримали групу наркодилерів. У них вилучили психотропів на майже півтора мільйона гривень. Клієнтів ділки шукали в інтернеті. Наркотики залишали у заздалегідь обумовлених схованках.
Для конспірації постійно змінювали мобільні телефони, планшети та орендовані квартири. Тепер зловмисникам світить до 10 років в'язниці.
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