Умерли вместе: житель Херсона накормил маленькую дочь грибами [ Редактировать ]
Семья из Больших Копаней Херсонской области отравилась грибами собранными в ближайшем лесу.
6 октября собранное приготовили и съели, а уже на следующий день были госпитализированы мать и дочь, отец от госпитализации отказался, рассказывает местное издание khersondaily.com.
11 октября 8-летняя девочка умерла. 12 октября ее 38-летнего отца обнаружили мертвым в собственном дворе.
Мать 28-ми лет находится в реанимации.
До этого в Днепре 7-летний ребенок подобрал с земли гриб и съел, что привело к мучительной смерти.
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