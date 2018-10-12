Снаряд, застрявший в асфальте на улице Ични. Фото: Игорь Кирий

Состоянием на утро 12 октября сотрудники ГСЧС очистили от взрывоопасных предметов все автодороги до населенных пунктов в пределах 16-ти километровой зоны от вспыхнувшего военного склада под Ичней в Черниговской области.

"Очищены от взрывоопасных предметов все автодороги к населенным пунктам в пределах 16-километровой зоны, 29 км трасс линий электропередач, 7 км трасс газопроводов, территорию 3 газораспределительных станций, 3 школ, 3 детских садов, дома для людей преклонного возраста, учебно-производственного комплекса, 1 669 домохозяйств", - сообщает пресс-служба ГСЧС.

Кроме того, за минувшие сутки обеспечено реагирование на 53 заявки от местного населения по выявлению взрывоопасных предметов, всего с начала работ отработано 144 заявки, изъято 576 взрывоопасных предметов в 10 населенных пунктах.

Сам арсенал, на котором произошло ЧП заливают водой с воздуха.

Напомним, 9 октября в районе Ични Черниговской области произошли взрывы: на технической территории 6-го арсенала начался пожар. Из зоны возможного поражения людей эвакуировали автотранспортом.

В Минобороны заявили, что причиной ЧП могла стать диверсия.