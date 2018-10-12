"Тянучки" на дорогах Киева начали появляться с самого утра. Илл.: pixabay.com

Утром 12 октября на дорогах правобережья Киева образовались пробки и "тянучки".

Так, практически полностью остановилось движение на проспекте Правды на Виноградаре, возле метро "Шулявская" и "Героев Днепра", свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Осложнено движение транспорта наблюдаются возле станций метро "Бориспольская", "Осокорки", "Позняки", "Славутич", "Лесная", "Черниговская", "Дарница", а также возле метро "Лукьяновская".

Пробки также видны возле Южного моста, на мосту Метро, мосту Патона, проспекте Генерала Ватутина.

Заторы образовались на Набережном шоссе, Гаванском мосту, улице Набережно-Крещатицкой, проспекте Победы, бульваре Тараса Шевченко, Голосеевском проспекте, улице Народного Ополчения, в районе Севастопольской площади, улице Борщаговской, улице Жилянской, улице Саксаганского, в районе Бессарабского рынка, улице Елены Телиги, улице Вадима Гетьмана.

Карта пробок в Киеве состоянием на 11:00 12 октября. Google Maps.

Тем временем столичный Шулявский путепровод готовят к сносу.