В Лисичанске эвакуируют детей из-за взрыва [ Редактировать ]
Около 11 часов утра 12 октября началась эвакуация детей из средней специальной школы № 27 Лисичанска Луганской области.
Школа расположена в южной части города, сообщает vchaspik.ua.
По словам очевидцев, рядом со школой произошел взрыв. Дети увидели дым и слышали звук взрыва в районе заброшенных многоэтажных домов, которые расположены в несколько десятков метров от учебного заведения.
Есть параллельная информация, что ЧП произошло на школьном дворе.
Проходы к домам и школе перекрыли.
Тремя днями ранее в Черниговской области массово эвакуировали жителей из зоны возможного поражения снарядами с горящего военного склада.
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