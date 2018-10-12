Рядом со школой произошел взрыв. Фото: vchaspik.ua

Около 11 часов утра 12 октября началась эвакуация детей из средней специальной школы № 27 Лисичанска Луганской области.

Школа расположена в южной части города, сообщает vchaspik.ua.

По словам очевидцев, рядом со школой произошел взрыв. Дети увидели дым и слышали звук взрыва в районе заброшенных многоэтажных домов, которые расположены в несколько десятков метров от учебного заведения.

Есть параллельная информация, что ЧП произошло на школьном дворе.

Проходы к домам и школе перекрыли.

Тремя днями ранее в Черниговской области массово эвакуировали жителей из зоны возможного поражения снарядами с горящего военного склада.