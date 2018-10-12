Україна для виконання Мінських домовленостей робить конкретні кроки, тоді як Росія ні

Введення миротворчої місії на Донбас блокує лише Росія. Таке сказав спецпредставник держдепу США з питань України - Курт Волкер. Україна для виконання Мінських домовленостей робить конкретні кроки, тоді як Росія ні.

Йдеться, зокрема, про припинення вогню і відведення важкого озброєння. Безпеку на сході України може забезпечити миротворча місія ООН. Однак Кремль проти такої ініціативи - додав Волкер.

"Миротворчі сили можуть гарантувати безпеку та створити умови для вільного пересування і миру, щоб люди могли повернутися додому. Так можна реалізувати Мінські угоди. Ми запропонували такий варіант, Україна його підтримала, Франція і Німеччина, які входять до Нормандської четвірки - також. Євросоюз, Нато, Канада, Велика Британія - всі за введення миротворчої місії з мандатом ООН. І лише Росія - виступає проти", - говорить Курт Волкер, спецпредставник держдепартаменту США з питань України.