Остання робота Стівена Хокінга пояснила загадку чорних дір [ Редактировать ]
У Великій Британії опублікували останню роботу астрофізика Стівена Хокінга. Як і попередні його праці - вона стосується чорних дір. Учений працював у парі з професором Кембриджського університету Малькольмом Перрі, який і дописував роботу після смерті Хокінга.
Науковці намагалися з'ясувати, куди зникає інформація з чорної діри. За підрахунками Хокінга, вона має випромінювати елементарні частинки і згодом випаровуватися, але це суперечить квантовій фізиці.
Учені припустили, що уся справа у фотонах, які назвали "легким пушком". Над поясненням цього явища Стівен Хокінг працював останні 40 років.
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