У Великій Британії опублікували останню роботу астрофізика Стівена Хокінга. Як і попередні його праці - вона стосується чорних дір. Учений працював у парі з професором Кембриджського університету Малькольмом Перрі, який і дописував роботу після смерті Хокінга.

Науковці намагалися з'ясувати, куди зникає інформація з чорної діри. За підрахунками Хокінга, вона має випромінювати елементарні частинки і згодом випаровуватися, але це суперечить квантовій фізиці.

Учені припустили, що уся справа у фотонах, які назвали "легким пушком". Над поясненням цього явища Стівен Хокінг працював останні 40 років.