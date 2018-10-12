Заказ власти силовики должны выполнять, поэтому обвинения просто сфальсифицировали.

Политолог Алексей Якубин написал на своей странице в Facеbook: "На заседании регламентного комитета стало очевидно, что предъявить Вилкулу нечего. 4 года прокуратура искала хоть какую-нибудь зацепку. И что мы увидели/услышали? Главный свидетель, чьи показания легли в основу документов ГПУ – 70-летний Вадим Кобыляцкий сообщил, что показания против Вилкула прокуратура пыталась получить с помощью издевательств, посадив его зимой 2017 года в неотапливаемую камеру.

На комитете Верховной Рады было заметно, что депутатов не убедили доводы прокуратуры, они склонялись к позиции Вилкула, что власть сфальсифицировала обвинения против него".

Также Якубин привел цифры, которые, с его точки зрения, иллюстрируют избирательность "правосудия": "В Оппозиционном блоке 43 депутата. С 6 человек снята неприкосновенность. В БПП свыше 130 депутатов - и только с одного из них снята неприкосновенность".

О полной несостоятельности обвинений прокуратуры против Вилкула говорит также и юрист Андрей Вигиринский. В эфире Еспресо он отметил, что "по юридической логике, а не по политической, представление ГПУ на Вилкула вызывает сомнения в своей полноте, законности и объективности".

Напомним, во время рассмотрения регламентным комитетом ВР повторного представления генпрокурора на снятие неприкосновенности с народного депутата Александра Вилкула, выяснилось, что свидетели давали показания против него под давлением. Свидетеля - экс-главу Днепропетровской райгосдаминистрации, 70-летнего Вадима Кобыляцкого без решения суда прокуратура поместила в декабре 2017 года в неотапливаемую камеру и требовала дать ложные показания против Вилкула. Но даже в этих условиях Кобыляцкий не согласился оговорить нардепа. Он подписал компромисс, предложенный прокуратурой, что ему якобы звонили из приемной облгосадминистрации. Заявление свидетеля депутаты получили во время заседания.

Кроме того, народный депутат предоставил ряд доказательств того, что дело является сфабрикованным, а законы, на которые ссылается прокуратура, в том числе, Земельный Кодекс прекратили свое действие еще в 2001 году.

В ходе заседания комитета Александр Вилкул предоставил официальные документы, в том числе, решение Никопольского суда, о том что его телефон незаконно прослушивается без разрешения парламента.

Из-за вновь открывшихся фактов Регламентный комитет отложил публикацию своего решения на двое суток. После анализа предоставленных материалов, комитет признал, что доказательства прокуратуры в "представлении" на Вилкула основываются на показаниях, добытых незаконным путем.