Покров считают главным осенним христианским праздником, история которого берет начало с событий далекого 910 года в Константинополе.

Православные христиане в праздник Покрова молятся перед образом Богородицы, просят милости, здоровья и помощи, веря, что в течение года Богородица будет оберегать их, накрыв своим покровом.

Также в этот день есть множество примет и традиций, на которые стоит обратить внимание.

Приметы праздника

Если на Покрова улетают журавли, то зима будет ранней и холодной.

Если дуб и береза на Покрова скинут все листья, то год будет легкий, а если не все - к суровой зиме.

До Покрова - осень, после Покрова - зима.

Откуда на Покров ветер дует, с той стороны и жди первые морозы.

Если на Покров ветер южный - зима будет теплой, северный и восточный - холодной, западный – снежной.

Если на Покров падает снег, то и на Дмитрия (8 ноября) пойдет снег, а если снега не будет, то и на Екатерины (7 декабря) снега не будет.

Если первый снег до Покрова выпадет, то зима не скоро придет.

Какая погода на Покров, такой вся зима будет.

Не утеплишь дом до Покрова - всю зиму будешь мерзнуть.

Много блинов на Покров - дома всю зиму будет тепло.

Если на Покров перетопить печь яблоней, то всю зиму в доме будет тепло.

Покрова пришла - посиделки привела.

На Покров последний сбор плодов.

Если детей на Покров облить водой через сито, они меньше будут болеть.

Весело Покров проведешь - хорошего жениха найдешь.

Снег в свадьбу на Покров - счастье молодым.

Много снега на Покров - будет много свадеб в следующем году.

Если парень на Покров за девушкой ухаживает, он станет ее женихом.

На Покров сильный ветер - будет много невест.

Если сыграть свадьбу на Покров - молодые будут жить душа в душу.

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