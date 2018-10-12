Покров Пресвятой Богородицы 2018: народные приметы на 14 октября [ Редактировать ]
Покров считают главным осенним христианским праздником, история которого берет начало с событий далекого 910 года в Константинополе.
Православные христиане в праздник Покрова молятся перед образом Богородицы, просят милости, здоровья и помощи, веря, что в течение года Богородица будет оберегать их, накрыв своим покровом.
Также в этот день есть множество примет и традиций, на которые стоит обратить внимание.
Приметы праздника
- Если на Покрова улетают журавли, то зима будет ранней и холодной.
- Если дуб и береза на Покрова скинут все листья, то год будет легкий, а если не все - к суровой зиме.
- До Покрова - осень, после Покрова - зима.
- Откуда на Покров ветер дует, с той стороны и жди первые морозы.
- Если на Покров ветер южный - зима будет теплой, северный и восточный - холодной, западный – снежной.
- Если на Покров падает снег, то и на Дмитрия (8 ноября) пойдет снег, а если снега не будет, то и на Екатерины (7 декабря) снега не будет.
- Если первый снег до Покрова выпадет, то зима не скоро придет.
- Какая погода на Покров, такой вся зима будет.
- Не утеплишь дом до Покрова - всю зиму будешь мерзнуть.
- Много блинов на Покров - дома всю зиму будет тепло.
- Если на Покров перетопить печь яблоней, то всю зиму в доме будет тепло.
- Покрова пришла - посиделки привела.
- На Покров последний сбор плодов.
- Если детей на Покров облить водой через сито, они меньше будут болеть.
- Весело Покров проведешь - хорошего жениха найдешь.
- Снег в свадьбу на Покров - счастье молодым.
- Много снега на Покров - будет много свадеб в следующем году.
- Если парень на Покров за девушкой ухаживает, он станет ее женихом.
- На Покров сильный ветер - будет много невест.
- Если сыграть свадьбу на Покров - молодые будут жить душа в душу.
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