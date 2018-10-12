По словам Алексея Баганца, адвоката народного депутата и сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" в парламенте Александра Вилкула, доказательства, на которых основывается представление Генеральной прокуратуры, были либо добыты незаконным путем, либо просто сфальсифицированы. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

"Представление основывалось, в том числе и на показаниях свидетеля – Вадима Кобыляцкого (бывший руководитель Днепропетровской районной государственной администрации,- ред.). Следователи задержали его без санкции судьи, с нарушением требований статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса, то есть не сразу после совершения преступления, как требует этого закон, а через 6 или 7 лет после этих событий, незаконно содержали под стражей и именно в это время его допросили в суде, но почему-то уже в качестве свидетеля, несмотря на то, что он был задержан как подозреваемый. Допрос проводился без участия стороны защиты, а тем более при отсутствии условий и обстоятельств, когда можно проводить такие допросы в судебном заседании", - отметил Алексей Баганец.

Алексей Баганец подчеркнул, что после освобождения из под стражи свидетель сообщил о том, что его запугивали. А его дело по этому же эпизоду было впоследствии закрыто в суде, где Кобыляцкий так и не признал свою вину, а потому его показания как свидетеля автоматически становятся недопустимыми.

Поэтому адвокат Александра Вилкула уверен, что законных оснований для снятия депутатской неприкосновенности и привлечения к уголовной ответственности нет.

Напомним, что Регламентный комитет Верховной Рады опубликовал вывод о представлении ГПУ в отношении народного.

Напомним, во время рассмотрения регламентным комитетом ВР повторного представления генпрокурора на снятие неприкосновенности с народного депутата Александра Вилкула, выяснилось, что свидетели давали показания против него под давлением. Свидетеля - экс-главу Днепропетровской райгосадминистрации, 70-летнего Вадима Кобыляцкого без решения суда прокуратура поместила в декабре 2017 года в неотапливаемую камеру и требовала дать ложные показания против оппозиционера. Но даже в этих условиях Кобыляцкий не согласился оговорить нардепа. Он подписал компромисс, предложенный прокуратурой, что ему якобы звонили из приемной облгосадминистрации. Заявление свидетеля депутаты получили во время заседания.

Также народный депутат предоставил ряд доказательств того, что дело является сфабрикованным, а законы, на которые ссылается прокуратура, в том числе, Земельный Кодекс прекратили свое действие еще в 2001 году.

Кроме того, в ходе заседания комитета Александр Вилкул предоставил официальные документы, в том числе, решение Никопольского суда, о том что его телефон незаконно прослушивается без разрешения парламента.

После вскрывшейся фальсификации в материалах ГПУ регламентный комитет отложил публикацию своего решения на два дня. 10 октября был опубликован вывод о представлении ГПУ в отношении сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" в парламенте Александра Вилкула. В документе, в частности, говорится, что доказательства Генпрокуратуры основываются на предположениях и на показаниях, добытых незаконным путем.