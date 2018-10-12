Стали известно, за сколько украинцы смогут купить iPhone Xs и iPhone Xs Max. Новые модели в Украине стартуют от 38 тысяч гривен при покупке по системе trade-in, сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на заявление компании АСБИС-Украина, которая является авторизованным дистрибьютором техники Apple в Украине.

В компании-дистрибьюторе напомнили, что 19 октября флагманские модели поступят во все розничные сети авторизованных реселлеров Apple. Ожидается, что iPhone Xs и iPhone Xs Max будут доступны в трех вариациях памяти - 64GB, 256GB и 512GB и в трех разновидностях цвета - Gold, Space Gray и Silver.

"Цена на новинки стартует от 37 999 гривен при покупке по системе trade-in (система обмена техники на новую с доплатой разницы - ред.) - на iPhone Xs и от 44 999 гривен на iPhone Xs Max", - говорится в пресс-релизе.

В то же время Apple Watch будут реализовываться в двух размерах - 40 и 44 мм и в трех цветах - Silver, Gold и Space Grey. Их цена стартует от 14 999 гривен.

Ранее украинцев шокировали ценой на новые iPhone.