В Киеве пропала без вести 16-летняя школьница [ Редактировать ]
В Киеве пропала 16-летняя Киричук Виктория Викторовна. Школьница не выходит на связь продолжительное время, сообщает "Информатор".
Девочка-подросток пропала в Святошинском районе Киева 11 октября. Викторию разыскивает местное управление полиции.
На вид ученице 16 лет, рост 170 сантиметров. Виктория была одета в светлые джинсы, черную футболку, черную спортивную куртку с белыми надписями и серые кроссовки. При наличии информации о местонахождении девочки, обращайтесь по номерам "102".
На днях в Киеве пропала ученица 8 класса.
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