Горячая вода в Киеве: "Нафтогаз" дал столице топливо [ Редактировать ]
НАК "Нафтогаз Украины" начал поставлять газ коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго".
"Киевтеплоэнерго" имеет все возможности восстановить горячее водоснабжение в Киеве", - сообщила пресс-служба НАК в Twitter 12 октября.
При этом "Нафтогаз" выразил надежду, что горячее водоснабжение в столице будет восстановлено максимально быстро.
"Договор с "Киевтеплоэнерго" заключен на тех условиях, которые прямо определены законодательством. Мы предлагали это компании еще весной", - прокомментировал при этом первый заместитель председателя правления НАК Сергей Перелома.
Отмечается, что согласно мировому соглашению, КП "Киевтеплоэнерго" становится правопреемником по договорам "Киевэнерго" с "Нафтогазом" и, соответственно, по долговым обязательствам в размере 2,4 миллиарда гривен.
"Стороны согласились, что вопрос штрафных санкций, по которым еще не завершились судебные процессы будут решаться отдельно в судах", - заявили в "Нафтогазе".
Двумя днями ранее Хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение по долгам за газ "Киевэнерго".
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