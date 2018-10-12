Курс евро вырос в обменниках 12 октября [ Редактировать ]
12 октября, средний курс покупки наличного доллара в обменных пунктах банков Украины упал, а евро - вырос.
Так, курс американской валюты по сравнению предыдущим днем, упал на 5,30 копейки до 27,8170 гривны, а продажи - упал на 4,50 коп – до 28,1177 гривны, сообщает "Ліга.Финансы".
Максимальный курс покупки доллара составил 27,9 гривны, минимальный курс продажи – 27,96 гривны.
Средний курс покупки евро вырос на 3,27 копейки и составляет 32,0660 гривны, средний курс продажи вырос на 6,70 копейки до 32,6680 гривны.
Продать евро дороже можно за 32,3 гривны, купить дешевле - за 32,45 гривны.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,0 копейки и составляет 3,805 гривны за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,5 копейки и составляет 4,314 гривны.
Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,13 гривны за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,2 гривны.
Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют в обменных пунктах 12 октября. Табл.: "Ліга.Финансы".
При этом НБУ продолжает укреплять гривну.
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