В обменниках курс доллара упал, а евро - вырос. Фото: podrobnosti.ua

12 октября, средний курс покупки наличного доллара в обменных пунктах банков Украины упал, а евро - вырос.

Так, курс американской валюты по сравнению предыдущим днем, упал на 5,30 копейки до 27,8170 гривны, а продажи - упал на 4,50 коп – до 28,1177 гривны, сообщает "Ліга.Финансы".

Максимальный курс покупки доллара составил 27,9 гривны, минимальный курс продажи – 27,96 гривны.

Средний курс покупки евро вырос на 3,27 копейки и составляет 32,0660 гривны, средний курс продажи вырос на 6,70 копейки до 32,6680 гривны.

Продать евро дороже можно за 32,3 гривны, купить дешевле - за 32,45 гривны.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,0 копейки и составляет 3,805 гривны за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,5 копейки и составляет 4,314 гривны.

Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,13 гривны за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,2 гривны.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют в обменных пунктах 12 октября. Табл.: "Ліга.Финансы".

При этом НБУ продолжает укреплять гривну.