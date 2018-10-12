Британські слідчі з'ясували роль третього підозрюваного у справі Скрипалів. 45-річний росіянин Сергій Федотов - мав контролювати перебіг операції. Про це пише видання The Telegraph із посиланням на власне джерело у Скотленд-Ярді.

На момент замаху Федотов нібито теж перебував у Солсбері, і його завданням було переконатися, що Сергія Скрипаля та його доньки не буде вдома у момент, коли інші спільники наноситимуть отруту на дверну ручку їхнього будинку.

Чи справжнє це ім'я - невідомо. Так само немає інформації чи потрапив цей чоловік на камери відеоспостереження. Слідчі наголосили, що всі дані про третього підозрюваного "дуже конфіденційні", тому вони їх ніяк не коментуватимуть.