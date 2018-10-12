У Кропивницькому триває фестиваль творчості людей з вадами зору. Два дні учасники з усієї країни демонструватимуть свої таланти - покажуть власні вироби, співатимуть і декламуватимуть вірші. Та головне - зможуть вдосталь поспілкуватись, адже цього, зізнаються, їм найбільше не вистачає.

Фестиваль для незрячих у Кропивницькому проводять уперше. У холі бібліотеки - виставка виробів ручної роботи. Іграшки, картини, в'язаний одяг. Усе - творіння рук майстрів з вадами зору.

"У кошику і яблучка стиглі, і гриби, і горішки - пригощайтесь. Гриби і горішки - смачні. Вони справжні, пекла я їх сама, це не бутафорські", - запевняє Галина Ісаєва, учасниця фестивалю творчості для людей з вадами зору.

Галина Миколаївна - з міста Марганець, що на Дніпропетровщині. Їй - шістдесят. Проблеми із зором має з дитинства. Чотири роки тому захопилася плетінням посуду з газетного паперу. Готові вироби виглядають ніби зі справжньої лози. В цьому захопленні їй допомагає син Олександр.

"Мені просто цікаво. І для того, щоб не сидіти просто так - руки повинні працювати - і тому це мене захопило, пішла фантазія", - розповідає Галина Ісаєва, учасниця фестивалю творчості для людей з вадами зору.

Відомі музичні хіти та авторські вірші. Учасники фестивалю демонструють свої вокальні та поетичні таланти.

"За що терзаєте ви Україну - що не здались, не покорились. Ми, що самостійні стали та єдині, що відчуваємо себе людьми?!", - читає Зінаїда Степаненко, учасниця фестивалю творчості для людей з вадами зору.

Тут - учасники з різних куточків країни. Є гості з Харківщини, Полтавщини, Львівщини та Одещини. Такий захід дає людям змогу вдосталь поспілкуватися, адже більшість із них змушена увесь свій час проводити вдома.

"Бывает невозможно делать то, что зрячие люди, и вот эта невозможность - даже пересечь из одного города в другой, но сегодня они приехали и сделали возможное для того, чтобы Украина, и, в частности, наши люди в Кропивницком - увидели их творчество", - говорить Вікторія Романча, організатор фестивалю творчості для людей з вадами зору.

Для тих, хто наважився приїхати - організатори підготували ще й майстер-класи, зокрема - їх навчали робити картини з пуху та плести макраме. Такі зустрічі надалі планують влаштовувати щороку.