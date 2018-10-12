В Одесі вшанували пам'ять жертв Голокосту [ Редактировать ]
В Одесі сьогодні вшановували пам'ять жертв - однієї з найстрашніших сторінок в історії Голокосту. Йдеться про масову страту в порохових складах, розташованих під час війни на Люстдорфській дорозі на околиці міста.
У жовтні 1941 року румунські та німецькі окупанти заживо спалювали людей у величезних артилерійських складах або розстрілювали. Буквально за один день загинуло майже 25 тисяч людей, більшість із яких були євреями.
У наші дні цей страшний злочин дістав назву "Одеський Бабин Яр". На місці порохових складів - зараз меморіальний комплекс.
"Ми прийшли сюди, аби перепросити за страшні злочини, які на цьому місці скоїли наші співвітчизники. І хочемо відвезти цю пам'ять із собою до Німеччини, щоб і там люди знали про це. Ми взагалі просимо вибачення за цю божевільну ідею - знищення єврейського населення", - заявила Марія-Луїза БЕК, колишній депутат Бундестагу Німеччини.
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